RÉGION DE TCHELIABINSK La SA de type fermé "Karabachmed" (fait partie du Groupe "Compagnie russe de cuivre" (RCC)) a reçu une récompense du Ministère des ressources naturelles et de l'écologie de la FR pour la réalisation réussie des actions prévues par l'accord dans le cadre de l'Année de l'Ecologie. La cérémonie de remise de la récompense a eu lieu le 12 décembre à Moscou au Forum international "ECOTECH'17", a indiqué le service de presse de RCC à "RusBusinessNews". L'accord sur la réalisation d'actions de protection de la nature à "Karabachmed" a été signé en novembre 2016 entre l'usine, le Ministère des ressources naturelles et de l'écologie de la FR, le Service fédéral de contrôle en matière d'exploitation des ressources naturelles et le gouvernement de la région de Tcheliabinsk. En 2017-2018, l'entreprise doit réaliser des projets d'un coût total de plus de 2,3 milliards de roubles pour la diminution de la pression de la production sur l'environnement. Il a déjà été installé à "Karabachmed" une nouvelle ligne mécanisée de versement du cuivre, commencé le montage de trois convertisseurs avec des embouts étanches aux gaz et la modernisation du système d'épuration des gaz est en cours. De plus, un square est apparu suite à la nouvelle cultivation sur l'emplacement de la décharge abandonnée de l'ancien complexe minier de la fonderie de Karabash.