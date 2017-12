RCC a présenté ses projets écologiques à l’ONU 18.12.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK L'adjoint du secrétaire général de l'ONU, directeur exécutif du Programme de l'ONU pour l'environnement (UN Environment) Erik Selheim a visité l'exposition de la Compagnie russe de cuivre à l'exposition "ECOTECH-2017" à Moscou. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", le vice-président du holding pour la sécurité écologique et industrielle Nathalie Gontchar lui a parlé des projets de la compagnie pour le rétablissement des terres polluées à Karabach, pour la liquidation des conséquences des activités minières de la plus importante coupe de charbon d'Eurasie "Korkinski" et la modernisation des capacités ainsi que l'augmentation de la sécurité écologique de la production de "Karabachmed". "Depuis 2004, RCC a affecté plus de 18 milliards de roubles à la modernisation des capacités et à l'augmentation de la sécurité écologique de la production de l'entreprise "Karabachmed". Près de 2 milliards de roubles seront investis en 2018", - a noté N. Gontchar. La reconstruction de grande ampleur de la production "Karabachmed" a permis de diminuer le volume des rejets par rapport à 2000 de plus de 20 fois.