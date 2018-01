La compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté plus de 8 millions de personnes 17.01.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK En 2017, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté 8 000 474 personnes ce qui est 24% de plus que l'année précédente. La compagnie a enregistré 3 376 444 passagers sur les vols internationaux. Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à "RusBusinessNews", en 12 mois il a été réalisé 55 681 vols dont 22 688 vers l'étranger. Le chiffre d'affaires des passagers a augmenté de 25% - jusqu'à 19,197 trillions de passager-kilomètres. La compagnie aérienne "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes pour son volume de transport. La géographie des vols comporte plus de 200 destinations. Le parc des appareils comprend 43 avions de ligne Airbus (23 - А320, 13 - А321 et 7 - А319).