La compagnie aérienne "Ural Airlines" ajoute des vols vers Prague à partir d’Ekaterinbourg 22.01.2018 — Actualités

EKATERINBOURG A compter du 30 mars 2018, la compagnie aérienne "Ural Airlines" augmentera le nombre de vols Ekaterinbourg – Prague - Ekaterinbourg. Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à "RusBusinessNews", on pourra voler vers la capitale Tchèque les mardis, jeudis, vendredis et dimanches. La compagnie aérienne "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport de passagers. En 2017 plus de 8 millions de personnes ont utilisé les services de la compagnie. La géographie des vols comprend plus de 200 destinations. Le parc d'avions – 43 avions de ligne Airbus (23 - А320, 13 - А321 et 7 - А319).