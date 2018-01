"Karabachmed" a établi un record de production 22.01.2018 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK En 2017, la SA de type fermé "Karabachmed" (fait partie du Groupe RCC) a produit 120 mille tonnes de cuivre noir établissant un record de production. L'indice de l'année précédente était de 7% inférieur. Comme le service de presse de la Compagnie de cuivre russe (RCC) l'a indiqué à "RusBusinessNews", la croissance a été rendue possible à la mise à jour des capacités et au développement de la production. Depuis 2004, environ 18 milliards de roubles ont été investis dans la modernisation et l'amélioration de la sécurité écologique de l'entreprise. En 2018, RCC a affecté dans le développement et les projets sociaux de "Karabachmed" environ 2 milliards de roubles. On prévoit de mettre en exploitation trois nouvelles lignes Kumera et un nouveau système d'épuration des gaz avec contrôle automatique. Cela permettra d'augmenter la capacité de production de cuivre jusqu'à 150 mille tonnes par an et diminuera la charge sur l'environnement.