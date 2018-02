"VSMPO-Avisma" se prépare à Farnborough

31.01.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK

En 2018 la corporation "VSMPO-Avisma" participera à 49 expositions et 24 conférences et séminaires en Russie et à l’étranger.

Comme le holding l’a indiqué à "RusBusinessNews", les stands de la compagnie seront installés au salon aéronautique de Farnborough (Angleterre), Airshow China-2018 (Chine), "Metal-Expo" (Moscou), ainsi qu’à l’Exposition internationale industrielle "INNOPROM-2018" (Ekaterinbourg).