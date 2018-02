"VSMPO-Avisma" participera à "Ti-2018 dans la CEI" 05.02.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La corporation "VSMPO-Avisma" sera l'un des participants de la XVIème Conférence internationale annuelle "Ti-2018 dans la CEI" qui aura lieu à Minsk en avril. Comme on l'a indiqué dans la corporation à "RusBusinessNews", un aperçu du marché du titane dans les pays de la CEI et dans le monde sera présenté dans le Forum. Il sera discuté des programmes nationaux de développement du secteur, de l'application du titane dans les technologies 3D, des nouvelles avancées dans le domaine de la métallurgie du titane, du développement de la base de matière première et du marché du ferro-titane.