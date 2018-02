La corporation VSMPO-Avisma a reçu Best improvement d’Airbus 13.02.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Le consortium Airbus a désigné VSMPO-Avisma comme fournisseur avec la meilleure qualité de production parmi les partenaires russes. Comme le service du presse du holding l’a indiqué à "RusBusinessNews", le représentant d’Airbus Orazio Lanzotti a remis aux top-managers VSMPO-Avisma la statuette en cristal Best improvement. "Cette récompense signifie avant tout la confiance d’Airbus en VSMPO, dans le fait que notre entreprise pourra faire face entièrement non seulement aux livraisons courantes mais aussi et trouver une solution à chaque situation problématique. C’est justement cela qu’a apprécié notre partenaire étranger. Cette récompense est très importante pour la corporation VSMPO-Avisma", - a noté l’adjoint du directeur général pour le marketing et la commercialisation Oleg Leder. Retourner aux actualités