Le flux de passagers de "Ural Airlines" a augmenté de 20% 19.02.2018 — Actualités

En janvier 2018, "Ural Airlines" a transporté 566 605 personnes (+ 20% par rapport à l'indice de 2017). Les avions de la compagnie aérienne ont réalisé 4 234 vols (+17%): 2375 – en Russie et 1 859 – à l'étranger. Le flux de passagers a augmenté d'un quart – jusqu'à 1,367 milliard passager-kilomètres. Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à "RusBusinessNews", l'indice de régularité de réalisation des vols a atteint 92,7% contre 87,4% l'année précédente. Selon les données d'Airbus et les résultats de 2016, "Ural Airlines" est devenue leader dans les vols moyens courriers quotidiens sur les avions de la famille А320 parmi les transporteurs russes avec un indice de 11,49 heures par jour ce qui montre la grande efficacité d'utilisation du parc d'avions. "Ural Airlines" – est une des premières compagnies aériennes russes pour son volume de transport de passagers. En 2017, 8 000 474 personnes ont utilisé ses services. La géographie des vols compte plus de 200 destinations. La flotte d'avions se compose de 43 avions de ligne Airbus (23 А320, 13 А321 et 7 А319).