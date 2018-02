RCC a présenté au RIF-2018 une solution au problème de la mine à ciel ouvert Korkinski 19.02.2018 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK La compagnie de cuivre russe a présenté au Forum économique russe à Sotchi un projet de liquidation de la mine à ciel ouvert "Korkinski" dans la région de Tcheliabinsk avec l'utilisation d'un matériel de remplissage à base de résidus de la fabrique d'enrichissement du combinat minier Tominski. Cette question est très actuelle pour la Russie. Il est produit annuellement dans le pays 5,5 milliards de tonnes de résidus dont 99% d'entre eux de production. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", la compagnie a l'intention de transformer les résidus de la fabrique d'enrichissement du combinat minier Tominski en matériel de remplissage et, avec son aide, de liquider l'exploitation minière de charbon à Korkino – une des principales sources des problèmes écologiques du sud de l'Oural. Les incendies endogènes dans la plus importante carrière en Eurasie polluent l'air et les édifices sur ses bords risquent de s'écrouler.