RCC est entrée dans la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oural 19.03.2018 — Actualités

EKATERINBOURG La SA de type ouvert "Compagnie de cuivre russe" a été acceptée dans la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oural. La cérémonie a eu lieu le 13 mars 2018 à Ekaterinbourg, a indiqué le service de presse de la Société à "RusBusinessNews". Le vice-président de RCC pour les questions commerciales Andreï Vasiltchenko a parlé de l’activité de la société et a fait remarquer sa position élevée dans la métallurgie non ferreuse ainsi que la demande de la production de RCC sur les marchés mondiaux. Le président de la direction de la CCI de l’Oural Andreï Besedine a souligné que la Compagnie de cuivre russe a une longue expérience de coopération avec la Chambre de commerce et d’industrie dans la sphère du commerce international et de la présentation de l’Oural à la communauté internationale des affaires. Notamment, RCC participe grandement chaque année à l’Exposition industrielle internationale INNOPROM à Ekaterinbourg. Retourner aux actualités