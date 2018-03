"Ural Airlines" a transporté plus d'1 million de passagers 20.03.2018 — Actualités

EKATERINBOURG Au cours des deux premiers mois de 2018, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté 1 039 739 personnes (+20% par rapport à l’indice de l’année précédente). Il a été réalisé 7 691 vols (+16%), dont 3 381 vers l’étranger. Comme le service de presse de la compagnie l’a indiqué à "RusBusinessNews", 473 134 passagers de 3 457 vols ont utilisé les services de "Ural Airlines" en février. Le nombre de vols vers les pays de l’étranger proche et lointain a été de 1 522. "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport de passagers. En 2017, la compagnie a transporté plus de 8 millions de personnes sur un peu plus de 200 destinations. Le parc d’appareils de "Ural Airlines" comprend 43 avions Airbus (23 А320, 13 А321 et 7 А319).

