Les ventes de production de titane de "VSMPO-Avisma" ont augmenté de 14%

RÉGION DE SVERDLOVSK En 2017, les ventes de la production de titane de la SA Publique "Corporation VSMPO-Avisma" ont augmenté de 14%. Avec cela, la recette a diminué de 76,2 à 72,4 milliards de roubles (-4,9%), et le bénéfice net - de 26,6 à 19,1 milliards de roubles (-28%). Le principal facteur de cette baisse des indices a été le renforcement du cours du rouble ce qui a provoqué la diminution de la recette export en équivalent rouble de 9%, et de l'indice EBITDA de 22%. Cependant, comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", "VSMPO-Avisma" reste le plus important contribuable de la région de Sverdlovsk en ayant transféré l'année dernière dans les budgets de tous les niveaux 6,95 milliards de roubles. Presque 1,5 milliard de roubles ont été affectés pour la réalisation d'obligations sociales.