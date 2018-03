Les stagiaires de VSMPO Tirus ont visité VSMPO 26.03.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK En mars 2018, cinq stagiaires des complexes de distribution VSMPO Tirus en Allemagne et en Chine ont réalisé un stage d’une semaine sur le principal site de production de la corporation "VSMPO-Avisma" à Verkhnyaya Salda. Comme le service de presse de la corporation l’a indiqué à "RusBusinessNews", les hôtes ont découvert l’équipement et la production des complexes de fusion et coulée et de laminage ainsi que des ateliers de forge. Une attention particulière a été portée au contrôle de la qualité de la production. Les connaissances obtenues aideront les représentants de VSMPO Tirus à faire la promotion de la production de titane de "VSMPO-Avisma" sur le marché international. Les complexes de distribution de VSMPO Tirus travaillent en Suisse, Allemagne, USA ainsi qu’en Angleterre et Chine. Plus de 60% de la production de titane réalisée par la corporation est livré à l’étranger. Retourner aux actualités