RCC a attiré un prêt syndiqué de 250 millions de dollars 29.03.2018

KAZAKHSTAN La Sarl "Compagnie de cuivre Aktioubinskaya" (fait partie du Groupe "Compagnie de cuivre russe) a terminé sa transaction pour attirer un prêt syndiqué amorti pré-export de 250 millions de dollars. L’argent est emprunté sur 5 ans pour le refinancement de la dette existante de la Sarl "Compagnie de cuivre Aktioubinskaya" et les besoins de la corporation. Le prêt est garanti par la caution de droits matériels sur la recette export et par des garanties à la première demande présentées par les entreprises du Groupe RCC. Comme le service de presse de RCC l’a indiqué à "RusBusinessNews", ALFA-BANK, ING Bank, Natixis Bank, RCB Bank Ltd, Société Générale, Rosbank, Sberbank, UniCredit Bank et VTB (Europe) SE ont participé à la transaction et sont intervenus comme principaux organisateurs mandatés ainsi que Bank Intesa et la SA "Raiffeisen Bank" comme organisateurs. Natixis est devenue l’agent du prêt et l’agent de garantie. RosBank et Sberbank sont intervenues comme Banques Passeport de la transaction et ING Bank comme fournisseur du taux fixe. Retourner aux actualités