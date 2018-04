La recette du Groupe RCC a augmenté de 6% 30.03.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La recette du Groupe "Compagnie russe de cuivre" (RCC) a représenté en 2017 presque 130 milliards de roubles ce qui est 6% de plus que le résultat de l'année précédente. Le bénéfice net est resté au niveau de 16,2 milliards de roubles. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", l'année dernière le holding a produit plus de 183 mille tonnes de cathodes (+3%) et 104 mille tonnes de tiges de cuivre (+4%). La sortie de cuivre en concentré de cuivre a représenté 146,9 mille tonnes (-4%), de zinc en concentré de zinc - 68,7 mille tonnes (+28%). Il a été produit 4 tonnes (+27%) d'or en lingots, plus de 76 tonnes (+4%) d'argent en lingots.