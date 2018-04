"Ural Airlines" a acquis le 44ème Airbus 05.04.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La compagnie aérienne "Ural Airlines" a complété pour la première fois en 2018 son parc d’avions. Un Airbus A320 avec un numéro de bord VP-BKX est devenu le quarante-quatrième avion du transporteur. Comme le service de presse de la compagnie l’a indiqué à "RusBusinessNews", l’avion de ligne est réalisé dans une configuration à deux classes : 150 places en classe économique et 12 places en classe business. L’appareil sera utilisé sur des destinations intérieures et internationales. Son début a été le vol U6-1 sur l’itinéraire Ekaterinbourg – Moscou (Cheremetièvo) où le transporteur a commencé à voler le 25 mars. Le programme de mise à jour du parc d’appareils a commencé en 2006. Aujourd’hui, "Ural Airlines" utilisent 24 avions de ligne А320, 13 - А321 et 7- А319. "Ural Airlines" est une des premières compagnies aériennes russes pour son volume de transport de passagers. En 2017, elle a transporté 8 000 474 personnes sur plus de 200 destinations. Retourner aux actualités