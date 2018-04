Des diplomates chinois ont visité VSMPO 05.04.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Le 27 mars 2018 une délégation du consulat général de la RPC à Ekaterinbourg a été à VSMPO. La chef de la mission diplomatique Geng Liping, le consul Zhang Xiaodong, le vice-consul Xiu Weiping et l’attaché consulaire Zēng Zhe ont fait partie de cette délégation. Comme l’entreprise l’a indiqué à "RusBusinessNews", les diplomates ont visité en compagnie du directeur pour la commercialisation Nikolaï Tchoulanov les ateliers pour le traitement mécanique des pièces embouties, les complexes de fonte et de forge. La Corporation "VSMPO-Avisma" coopère avec plus de 80 clients de la RPC dont le plus important d’entre eux est la compagnie de construction d’avions à Chinyane. VSMPO fabrique des pièces forgées pour l’avion régional chinois АRJ-21 et presque 50% des pièces embouties pour le projet de l’avion de ligne СOMAC C919. Le grand biréacteur C929 ne se passe pas non plus du titane de Salda. "Lors de la rencontre avec la direction de la corporation je me suis convaincu encore une fois des bonnes perspectives des relations sino-russes. Votre entreprise a un bon avenir. Je suis très contente que "VSMPO-Avisma" collabore avec de bonnes firmes chinoises", - a noté la consule générale de Chine à Ekaterinbourg Geng Liping. Retourner aux actualités