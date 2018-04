La Corporation "VSMPO-Avisma" a présenté sa production au MFD-2018 10.04.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La Corporation "VSMPO-Avisma" a participé au Forum international de constructeurs de moteurs (MFD-2018) qui a eu lieu à Moscou les 4-6 avril. Un large spectre de production de titane a été présentée sur le stand du holding : tuyaux, tiges, feuilles et plaques jusqu’aux lames, anneaux, pièces embouties et bobines. Il y a eu une série de rencontres avec des partenaires parmi lesquels la "Corporation unie de construction de moteurs", "Centre de recherche et de production de construction de gaz et turbo "Saliout", "Corporation unie de construction d’avions" et d’autres clients de semi-produits en titane. Comme le service de presse de la corporation l’a indiqué à "RusBusinessNews", dans le cadre des nombreux symposiums les délégués de "VSMPO-Avisma" ont discuté des questions actuelles concernant la construction d’avions et de moteurs, y compris des perspectives de développement des moteurs à réaction et combinés et de l’amélioration écologique des chambres de combustion des moteurs à turbines à gaz. Retourner aux actualités