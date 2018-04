Le flux de passagers de "Ural Airlines" a dépassé 1,6 million de personnes 17.04.2018 — Actualités

De janvier à mars 2018, 1 648 872 personnes ont utilisé les services de la compagnie aérienne "Ural Airlines" ce qui est 24% de plus que pour le même indice de 2017. Sur les 12 126 vols réalisés, 5 428 ont été réalisés vers l'étranger. Comme le service de presse de "Ural Airlines" l'a indiqué à "RusBusinessNews", 609 133 personnes (+30%) ont été transportées en mars. Les avions de ligne de la compagnie ont réalisé 4 435 vols dont 1993 vers l'étranger. Le chiffre d'affaires des passagers a atteint 1,497 milliard de passagers-kilomètres. "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport de passagers. En 2017, la compagnie a transporté 8 000 474 personnes. La géographie de ses vols compte plus de 200 destinations sur lesquelles 44 Airbus (24 А320, 13 А321 et 7 А319) volent.