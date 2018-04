RCC a reçu le gisement de cuivre Taroutinskoye 19.04.2018 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK La compagnie russe de cuivre (RCC) et Polymetal International plc ("Polymetal") ont conclu un accord d'échange de gisements. Suite à cela "Polymetal" a reçu 85% dans la Sarl "Taroutinskoye" possédant la licence pour l'exploitation du gisement d'or et de cuivre Vostotchno-Taroutinskoye au Kazakhstan. A son tour, RCC a transmis 100% dans la Sarl "Vostotchny Basis" qui possède la licence pour l'exploitation du gisement d'or et de cuivre Taroutinskoye dans le sud de l'Oural. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", la transaction est un échange d'actifs qui ne prévoit pas de paiements complémentaires ou de rémunération différée.