Une corporation VSMPO-Avisma a participé à "Ti-2018 en CEI" 23.04.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Une délégation de la corporation VSMPO-Avisma a visité la XVIème Conférence internationale "Ti-2018 en CEI". 237 spécialistes dans le domaine de la production et de l'utilisation du titane du monde entier se sont réunis à Minsk. Comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", il a été abordé au sein de la conférence différents aspects de l'état et du chemin de développement du marché mondial du titane, ainsi que la situation avec la production et l'utilisation de la production en titane dans les pays de l'ancienne Communauté des Etats Indépendants.