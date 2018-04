Le parc de "Ural Airlines" a augmenté jusqu’à 45 Airbus 23.04.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La compagnie aérienne "Ural Airlines" a reçu le quarante-cinquième avion de ligne du consortium Airbus. Un A321 avec le numéro de bord VP-BIH contenant 220 sièges de classe économique. Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à "RusBusinessNews", l'avion sera utilisé sur les plus de 200 destinations intérieures et extérieures que dispose la compagnie aérienne. Le parc d'avions de "Ural Airlines" comporte aujourd'hui 24 avions de ligne A320, 14 - А321 et 7- А319. "Ural Airlines" est une des premières compagnies aériennes russes pour son volume de transport de passagers. Elle a transporté 8 000 474 personnes en 2017.