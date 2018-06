RCC a présenté le futur de Karabach au FIEP - 2018

28.05.2018 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK

La Compagnie russe de cuivre a présenté sa concepton du développement du district urbain de Karabach au Forum internatonal économique de Pétersbourg - 2018 Le montant total des investssements de la holding représente 3 milliards de roubles.

Comme le service de presse de RCC l’a indiqué à "RusBusinessNews", il est prévu de construire un micro quarter de peu d’étages "Zolotaya gorka", un centre commercial et un jardin d’enfants dans le cadre de l’accord de partenariat stratégique sur 5 ans, de metre en ordre les routes et les communicatons ainsi que de réparer la place centrale et les rives.