La corporation "VSMPO-Avisma" a participé à une exposition internationale 30.05.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La corporation "VSMPO-Avisma" a présenté à la XXVIème exposition internationale "Gaz. Pétrole. Technologies" un équipement d’échange de chaleur, des modèles de tôles, des tuyaux soudés et sans soudure demandés dans le secteur pétrolier et gazier. Comme l’entreprise l’a indiqué à "RusBusinessNews", les managers de VSMPO ont réalisé des rencontres avec les représentants de l’Union de production de moteurs d’Oufa, de la société de soda de Bachkirie et d’autres participants du forum. Le forum russe de pétrole, gaz et produits chimiques et l’exposition internationale "Gaz. Pétrole. Technologies" ont eu lieu à Oufa du 22 au 25 mai. Retourner aux actualités