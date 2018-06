RCC investit 300 millions de dollars dans le secteur minier du Kazakhstan 21.06.2018 — Actualités

ASTANA En 2018-2020, la Compagnie russe de cuivre investira plus de 300 millions de dollars dans la mise en exploitation des gisements de cuivre-zinc et dans le développement des capacités de traitement au Kazakhstan. Les projets d'investissements du holding ont été présentés au XXVème Congrès mondial minier à Astana. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", les investissements de capitaux dans la mise en exploitation du gisement Vesenne-Araltchinski dépasseront les 130 millions de dollars. Les investissements dans la construction de la mine sur le gisement "Koundyzdy" seront de plus de 200 millions de dollars. La reconstruction de la première fabrique d'enrichissement "Compagnie de cuivre Aktioubinskaya" pour le lancement d'une ligne supplémentaire de flottation de zinc reviendra à 19 millions de dollars.