"Ural Airlines" a été récompensée par le prix Loyalty Awards Russia-2018 22.06.2018

RÉGION DE SVERDLOVSK La compagnie aérienne "Ural Airlines" est devenue lauréate du prix Loyalty Awards Russia-2018 dans la nomination "Pour l'utilisation efficace de CRM dans le programme de fidélité". Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à "RusBusinessNews", cette récompense marque l'intégration de CRM dans le programme de fidélité "Ailes". Ses participants reçoivent la possibilité d'utiliser leurs bonus sur n'importe quelle destination avec une réduction de jusqu'à 100% du tarif. La compagnie aérienne "Ural Airlines" est une des premières en Russie avec son volume de transport de passagers. Selon les résultats de 2017, 8 000 474 personnes ont utilisé ses services. Les 45 avions de ligne Airbus (24 А320, 14 А321 et 7 А319) du transporteur volent sur plus de 200 destinations. "Ural Airlines" possède des prix internationaux et nationaux comme "Ailes de Russie", SafetyLeaders Awards, "Meilleurs projets sociaux de Russie", National Geographic Traveler Awards, "Temps des innovations" et autres.