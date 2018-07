RCC participera à INNOPROM 03.07.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La compagnie de cuivre russe sera l'un des exposants clés de la IX Exposition internationale industrielle INNOPROM-2018. Elle aura lieu à Ekaterinbourg du 9-12 juillet. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", la compagnie présentera le stand "Cuivre – ADN de la civilisation" dédié au rôle du métal dans le développement de la société. Les invités de l'exposition entendront une présentation des combinats miniers Mikheevski et Tominski, de "Karabachmed" et de l'Usine de cuivre par électrolyse Kychtymski ainsi que des projets sociaux sur les territoires de présence du holding. Plus de 30 entreprises et organisations font partie du Groupe RCC dans lesquelles plus de 10 000 personnes travaillent. Les actifs miniers et métallurgiques de la compagnie fonctionnent dans quatre régions de la FR et au Kazakhstan. Ils réalisent un cycle complet de production : de l'extraction du minerai jusqu'à la sortie d'un concentré de cuivre, de cathodes de cuivre et de tiges de cuivre, de concentré de zinc, d'or affiné et d'argent. Les capacités de RCC permettent de fabriquer 220 mille tonnes de cathodes de cuivre et 235 mille tonnes de tiges de cuivre par an. Retourner aux actualités