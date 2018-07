RCC prévoit d'agrandir sa base de minerai – matière première au Kazakhstan 05.07.2018 — Actualités

KAZAKHSTAN La compagnie de cuivre russe et la Compagnie nationale d'exploration géologique "Kazgeologia" ont signé un mémorandum de coopération. Il concerne la recherche et l'exploration de gisements de minerais ferreux et polymétalliques sur le territoire du Kazakhstan. La cérémonie a lieu sur les champs de Kazakhstan Global Investment Roundtable 2018 en présence du ministre pour les investissements de la RK Génis Kasymbek. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", il est prévu de créer un groupe de travail pour le choix et l'évaluation des parties prometteuses des sols pour la découverte de minerais ferreux et polymétalliques, la réalisation d'une analyse préalable de l'information géologique et la détermination de la disponibilité des territoires proposés. "Kazgeologia" s'occupe de l'exploration géologique en utilisant un équipement et des technologies de pointe. Trois entreprises du Groupe RCC – Sarl "Compagnie de cuivre Aktioubinskaya", Sarl "Copper Technology" et Sarl "KazGeoRud" fonctionnent aujourd'hui au Kazakhstan. Depuis 2004, le holding a investi dans le secteur minier de la république environ 885 millions de dollars. Retourner aux actualités