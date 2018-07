"Ural Airlines" a commencé à voler vers Kharbin à partir de Tcheliabinsk 09.07.2018 — Actualités

TCHELIABINSK La 4 juillet 2018 "Ural Airlines" a ouvert une ligne directe entre Tcheliabinsk et Kharbin. Les vols seront réalisés les mercredis sur des Airbus A320 avec deux classes de siège. Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à "RusBusinessNews", cette nouvelle destination est ouverte avec le soutien des gouverneurs de la région de Tcheliabinsk et de la province chinoise de Heilongjiang. Pour les passagers de la RPC il a été conçu un horaire pratique avec un passage à Tcheliabinsk pour les transferts vers Moscou (Domodedovo) et les voyages suivants vers les villes de Russie, de la CEI et de l'étranger lointain. "Ural Airlines" est une des premières compagnies aériennes russes avec son volume de passagers transportés. En 2017, 8 000 474 personnes ont utilisé ses services. 45 avions de ligne du consortium européen Airbus (24 А320, 14 А321 et 7 А319) volent sur plus de 200 destinations.