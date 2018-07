RCC a parlé de l’ADN de la civilisation à INNOPROM 12.07.2018 — Actualités

EKATERINBOURG La compagnie de cuivre russe a présenté à la IXème Exposition industrielle internationale INNOPROM-2018 à Ekaterinbourg un stand unique. Exposition "Cuivre – ADN de la civilisation" dédiée au rôle de ce métal dans le développement de la société. Comme l'indique "RusBusinessNews" , les visiteurs du stand de RCC passent à travers un énorme kaléidoscope dont les stands sont réalisés sous la forme de grille cristalline de cuivre. Les projections sur les éléments de l'installation centrale – colonnes multimédias cinétiques sous la forme de molécules d'ADN et de pyramide holographique – interagissent l'une avec l'autre transformant ainsi la rencontre avec les valeurs de RCC en une éclatante représentation. Les projets sociaux et l'activité de bienfaisance de la compagnie dans la sphère de l'enseignement et de la culture, les travaux d'urbanisme et d'aménagement paysager du territoire et de protection de l'environnement ont également été présentés à l'exposition. Les représentants de plus de 50 pays, dont la France, la Hollande, l'Egypte, le Maroc, le Pérou, le Canada, l'Afrique du sud et le Koweït, ont visité le stand RCC dès le premier jour de travail.