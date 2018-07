"Ural Airlines" va acheter 7 nouveaux avions 12.07.2018 — Actualités

EKATERINBOURG En 2019, la parc de la compagnie aérienne "Ural Airlines" se complétera de 7 nouveaux appareils. Deux Airbus 321 arriveront en avril, encore trois Airbus 320 NEO en été. En automne il arrivera les deux premiers Boeing 737 800 MAX. Au total, il a été conclu avec Boeing un contrat pour la livraison de 10 avions, a indiqué le directeur général de la compagnie Sergueï Skouratov au cours de la IX Exposition industrielle internationale INNOPROM-2018. Comme le service de presse de "Ural Airlines" l'a indiqué à "RusBusinessNews" , il a été présenté sur le stand du transporteur le système mis à jour de réservation sur le site officiel www.uralairlines.com , des services supplémentaires pour l'application portable UralAirlines et la nouvelle plateforme Airline Data Model de la corporation Oracle pour assurer le meilleur service des passagers. "Ural Airlines" fait partie des plus importantes compagnies aériennes russes. Elle a transporté l'année dernière plus de 8 millions de passagers. Le parc du transporteur se compose de 45 avions de ligne Airbus (24 А320, 14 А321 et 7 А319). Retourner aux actualités