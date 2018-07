"VSMPO-Avisma" a présenté à INNOPROM des barres et des ailettes 18.07.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La corporation "VSMPO-Avisma" a présenté à la IXème exposition industrielle internationale INNOPROM-2018 une production traditionnelle et des articles plus complexes. Outre des barres, des feuilles, des plaques et des tuyaux de titane sans soudure, on pouvait voir sur le stand des pièces embouties de traction avec un traitement mécanique préalable et des ailettes pour moteur aérien ainsi qu’une maquette d’un appareil échangeur de chaleur. Comme la corporation l’a indiqué à "RusBusinessNews", les managers de "VSMPO-Avisma" ont réalisé des dizaines de rencontres et négociations, y compris avec des spécialistes d’Allemagne, Angleterre et France. Retourner aux actualités