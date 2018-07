"VSMPO-Avisma" a présenté sa production à Farnborough 18.07.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La corporation "VSMPO-Avisma" participe au salon aérien international Farnborough. Comme le service de presse de la compagnie l'a indiqué à "RusBusinessNews", le stand occupant 126 mètres carrés présente des pièces embouties au contour compliqué de châssis, des groupes du fuselage et des ailes de l'avion, des anneaux laminés et des disques utilisés dans la construction des moteurs. La délégation de la corporation a l'intention de réaliser environ 70 rencontres pour la conclusion de nouveaux contrats et la prolongation des anciens contrats.