"VSMPO-Avisma" a réalisé plus de 70 rencontres à Farnborough

RÉGION DE SVERDLOVSK La corporation "VSMPO-Avisma" a participé à Farnborough-2018 – un des plus importants salons aériens du monde. Le film sur la production de titane réalisé au format 4K a été le clou de l'exposition. Comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", la délégation de "VSMPO-Avisma" a réalisé plus de 70 pourparlers avec des représentants de compagnies du Canada, de Belgique, d'Inde, des USA, d'Allemagne, du Japon, de France, d'Angleterre, de Norvège, d'Autriche, de Singapour, de Corée, du Brésil, d'Italie, d'Espagne, du Mexique et de Chine. Il y a eu aussi une rencontre avec le vice-président exécutif d'Airbus Klaus Richter et le premier vice-président du consortium Nicole Lecca.