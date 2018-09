L’équipement principal de filtration du gaz a été installé à KMEZ 11.09.2018 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK Le montage de l’équipement technologique principal de filtration du gaz LÜHR est terminé à l’Usine de cuivre par électrolyse Kychtymski (fait partie du Groupe "Compagnie de cuivre russe". Il est prévu pour l’épuration des gaz entrants du four de fusion de cuivre MAERZ. Comme le service de presse de RCC l’a indiqué à "RusBusinessNews", le coût de ce projet écologique est évalué à 200 millions de roubles. Le filtre que l’on mettra en marche en 2018 pourra retenir tant les impuretés solides que sous forme de gaz nocives. Ainsi KMEZ a commencé l’étape finale de la modernisation de son équipement d’épuration des gaz. Les travaux pour le montage électrique et l’isolation thermique de l’équipement continuent, on continue la pose des réseaux de câbles et l’installation des conduites d’eau et d’air. De nouvelles conduites de gaz ont été construites récemment dans les tuyaux en service. Retourner aux actualités