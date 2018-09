"Ural Airlines" a transporté 3 millions de passagers cet été 13.09.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK De juin à août 2018 la compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté 2,998 millions de passagers sur 19 002 vols. Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à "RusBusinessNews", 8 008 vols ont été sur des destinations internationales. "Ural Airlines" a également réalisé des vols vers les 11 villes du championnat du monde de football. Le transporteur a réalisé 450 vols supplémentaires et a montré la Russie à plus de 50 000 supporters du Pérou, d'Uruguay, d'Egypte, d'Australie, de Pologne, d'Allemagne et d'autres pays. Depuis le début de l'année, près de 6 millions de personnes (+15% par rapport à 2017) ont choisi la compagnie aérienne pour leurs déplacements. Le flux de passagers a atteint les 14,3 trillions de passagers au kilomètre (+16%). "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport de passagers. En 2017 ses avions ont transporté 8 000 474 personnes sur plus de 200 destinations. La flotte d'appareils de la compagnie aérienne se compose de 46 avions de ligne Airbus (24 А320, 15 А321 et 7 А319).