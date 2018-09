KMEZ met à jour son équipement dans le secteur de l’affinage 14.09.2018 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK Usine de cuivre par électrolyse Kychtymski (fait partie du Groupe "Compagnie de cuivre russe") modernise les agrégats dans le secteur de l’affinage. Le projet permettra d'augmenter la fiabilité de l’équipement et de garantir la stabilité de la production. Comme le service de presse de RCC l’a indiqué à "RusBusinessNews", il a été installé un nouveau déshumidificateur d’air comprimé Atlas Copco (Suède) et un circuit de refroidissement des éléments en caisson et de la station d’huile du convertisseur TROF prévu pour recevoir l’alliage argent-or de la boue calcinée. En 2017, l’atelier d’affinage a sorti 4 tonnes d’or et plus de 76 tonnes d’argent en lingots. Retourner aux actualités