"Ural Airlines" ouvre un vol vers le Japon

VLADIVOSTOK A compter du 4 décembre 2018 la compagnie aérienne "Ural Airlines" pour la première fois commence à voler vers le Japon. Le vol Vladivostok – Sapporo - Vladivostok sera réalisé deux fois par semaine – les mardis et les vendredis. La ligne est desservie par des Airbus А320 et А321 confortables, a indiqué le service de presse du transporteur à "RusBusinessNews". "Cette destination a un haut potentiel touristique pour les touristes russes et chinois. Pour les habitants de la Chine voyageant de Changchun, Pékin et Harbin, la compagnie aérienne propose des transferts pratiques à partir de l'aéroport de Vladivostok. Dans nos futurs plans : faire un vol quotidien vers la ville principale de l'île d'Hokkaïdo", – a indiqué l'adjoint du directeur général de la compagnie aérienne "Ural Airlines" Kirill Skouratov. "Ural Airlines" est une des premières compagnies aériennes russes avec son volume de passagers transportés. En 2017 8 000 474 personnes ont utilisé ses services. La géographie des vols comporte plus de 200 destinations sur lesquelles fonctionnent 46 avions du consortium européen Airbus (24 А320, 15 А321 et 7 А319).