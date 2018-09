Boeing et VSMPO-Avisma ont ouvert une nouvelle usine dans le centre de l’Oural 24.09.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La corporation VSMPO-Avisma et la société Boeing ont ouvert la seconde ligne de l'entreprise conjointe Ural Boeing Manufacturing (UBM) dans la ZES "Vallée de titane". L'ambassadeur des Etats-Unis en Russie John Huntsman, le président de Boeing Dennis Muilenburg et le président de Boeing International Marc Allen ainsi que le président de Boeing en Russie et CEI Sergueï Kravtchenko ont participé à la cérémonie. Comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", la nouvelle entreprise réalisera le traitement mécanique des pièces embouties en titane pour les programmes des avions de ligne civils Boeing incluant les nouveaux modèles Boeing 737 MAX, Boeing 777 et Boeing 787.