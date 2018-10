"Karabachmed" prépare le démarrage d’une nouvelle station d’oxygène 05.10.2018 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK La SA "Karabachmed" (fait partie du Groupe "Compagnie de cuivre russe") termine le montage de l’équipement de la troisième station d’oxygène. Avec son démarrage, la productivité du four Ausmelt augmentera ainsi que les volumes de sortie de cuivre brut. Comme le service de presse de RCC l’a indiqué à "RusBusinessNews", la troisième station d’oxygène pourra donner 5 mille mètres cubes d’oxygène à l’heure. L’équipement de Linde AG produira de l’oxygène via l’adsorption en cycle court à partir de l’air ambiant. La station d’oxygène est une des étapes du projet pour l’augmentation de la productivité du complexe chimique – métallurgique "Karabachmed" jusqu’à 150 mille tonnes de cuivre brut par an. Retourner aux actualités