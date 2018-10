Le crédit syndiqué de 250 millions a rapporté le prix de la meilleure transaction à RCC 10.10.2018 — Actualités

La compagnie de cuivre russe a reçu le prix Loans Cbonds Awards 2018 dans la nomination "Meilleure transaction sur le marché des crédits syndiqués de la CEI". Le holding a été récompensé pour sa transaction pour attirer un crédit pré-export syndiqué pour un délai de 5 ans pour une somme de 250 millions de dollars pour la Sarl "Compagnie de cuivre Aktioubinskaya" (Kazakhstan, fait partie du Groupe RCC). Comme le service de presse du holding l’a indiqué à "RusBusinessNews" , la transaction a été conclue en mars 2018. Le livre des demandes pour participer au crédit à dépasser de plus de deux fois la somme initialement annoncée. La banque Natixis a été le coordinateur et l’organisateur de cet accord. Onze établissements financiers internationaux ont également participé à cette transaction : SA "ALFA-BANK", ING Bank, SA "Natixis Bank", RCB Bank Ltd, Société Générale, SA "Rosbank", SA "Sberbank", SA UniCredit Bank et VTB (Europe) SE qui sont intervenus comme organisateurs principaux mandatés, Bank Intesa et SA "Raiffesenbank" – en qualité d’organisateurs. La SA "Rosbank" et la SA "Sberbank" sont intervenues en qualité de Banques du Passeport de la transaction, la ING Bank – en qualité de fournisseur du taux fixé. La compagnie Hogan Lovells est devenue le consultant juridique des créditeurs. La compagnie de cuivre Aktioubinskaya se spécialise dans l’extraction et la production de cuivre et de zinc. L’entreprise a deux fabriques d’enrichissement d’une production totale de 5 millions de tonnes de minerai par an. En 2017, le volume de production de la compagnie de cuivre Aktioubinskaya était de 58 mille tonnes de cuivre en concentré de cuivre et 52,4 mille tonnes de zinc en concentré de zinc.

