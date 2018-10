VSMPO-Avisma a reçu des certificats "export" 16.10.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La corporation VSMPO-Avisma a reçu des certificats indiquant la conformité du système de management de la qualité aux exigences du standard européen EN 9100, ainsi qu'à son équivalent américain et japonais AS/JISQ 9100. Comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", l'audit de contrôle a été réalisé par les spécialistes de l'organisme indépendant de certification TUV Rheinland Cert Gmbh. Maintenant VSMPO-Avisma peut sans obstacle exporter sa production d'alliage de titane, d'aluminium et résistant à la chaleur et d'aciers, d'alliages ferreux et de ligatures.