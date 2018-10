VSMPO-Avisma a participé à la conférence de l’Association internationale de titane 19.10.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Une délégation de la corporation VSMPO-Avisma a été à la conférence de l'Association internationale de titane (ITA) qui a eu lieu à Las-Vegas. Des représentants de Boeing, Airbus, Safran, Utas, de constructeurs de moteurs et de sociétés pour la production de matériel et instruments médicaux faisaient partie des participants au Forum. Comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", dans les 2-3 prochaines années VSMPO devra durcir ses positions sur certaines nomenclatures et se renforcer sur certains groupes de marchandises - Boeing et Airbus s'apprêtent à annoncer de nouveaux appels d'offres. La durée des contrats de 10 ans pour les laminés et les pièces embouties chez eux se termine.