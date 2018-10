"Ural Airlines" ouvre un nouveau vol Joukovski - Prague 27.10.2018 — Actualités

RÉGION DE MOSCOU



A partir du 26 décembre 2018, la compagnie aérienne "Ural Airlines" ouvre un nouveau vol Joukovski – Prague - Joukovski. Il sera réalisé les mercredis, jeudis, samedis et dimanches. Départ de l’aéroport de Moscou à 06h30, retour à 08h30.



Comme le service de presse du transporteur l’a indiqué à "RusBusinessNews", le billet aller-retour coûtera à partir de 192 euros (14 509 roubles), taxes incluses. "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport de passagers. En 2017, ses avions ont transporté 8 000 474 personnes sur plus de 200 destinations. La flotte aérienne de la compagnie aérienne se compose de 46 avions de ligne Airbus (24 А320, 15 А321 et 7 А319).



