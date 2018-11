La corporation VSMPO-Avisma a présenté ses produits à l'exposition "Khimia 2018". 02.11.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La corporation VSMPO-Avisma a participé au XXIe Salon international de l'industrie chimique et de la science "Khimia 2018" à Moscou. Plus de 400 sociétés de 23 pays du monde sont devenues ses exposants, avec plus de 16 000 visiteurs de 56 pays. Le bureau de presse de la société a déclaré à RusBusinessNews que VSMPO-Avisma a présenté une large gamme de produits en titane : feuilles d'aluminium, bandes, plaques et dalles, tuyaux sans soudure et soudés, barres laminées et forgées, brides, raccords, sphères en titane, etc.