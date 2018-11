Les alliages à haute résistance, produits par VSMPO-Avisma, démontrés à China Airshow 15.11.2018 — Actualités

REGION DE SVERDLOVSK La corporation VSMPO-Avisma a participé au salon international aérospatial Airshow China. Le stand des représentants de l'Oural a présenté des échantillons de produits en titane et aluminium, y compris des pièces usinés des alliages à haute résistance. Comme VSMPO l'a dit à RusBusinessNews , la compagnie a eu plusieurs réunions avec des représentants de la corporation aérienne chinoise COMAC. Les feuilles et les emboutissages de titane de Salda sont utilisés lors de la fabrication des avions régionaux ARJ-21 et des avions moyen-courrier C919. Retourner aux actualités