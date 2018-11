Ural Airlines a transporté plus de 7,8 millions de passagers 15.11.2018 — Actualités

REGION DE SVERDLOVSK En 10 mois de 2018, Ural Airlines a transporté 7 804 470 passagers, ce qui est 14 pour cent de plus qu'en 2017. Les vols à l'intérieur de la Russie ont été effectués par 4 274 912 passagers, à des destinations internationales – par 3 529 558 passagers. Depuis le début de l'année, la compagnie a fait 52 695 vols (+12 %), dont 23 444 sont des vols vers l'étranger. Le nombre de passagers a augmenté de 14 pour cent – jusqu'à 18,7 milliards de passagers-kilomètres. Comme le service de presse de cette compagnie aérienne l'a dit au RusBusinessNews , 804 767 passagers (+9 %) ont profité de services d'Ural Airlines en octobre. 410 167 personnes ont voyagé à l'étranger. En un mois, les avions du transporteur ont fait 5 453 vols (+5 %), dont 2 682 sont des vols internationaux. Ural Airlines est une des compagnies aériennes russes principales par le nombre de passagers. En 2017, 8 000 474 personnes ont bénéficié de ses services. La géographie de vols compte plus de 200 destinations. Aujourd'hui, le transporteur exploite 46 avions de ligne Airbus (24 – A320, 15 – А321 et 7 – A319). Retourner aux actualités