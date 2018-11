La corporation VSMPO-Avisma a participé à Métal-Expo 2018 16.11.2018 — Actualités

REGION DE SVERDLOVSK La corporation VSMPO-Avisma a présenté sa production à la XXIVe Exposition Industrielle Internationale de Métalliers "Métal-Expo 2018" tenue à Moscou. Parmi ses participants, il y avait 550 sociétés provenant de 32 pays du monde. Comme le service de presse de la corporation l'a dit au RusBusinessNews , le stand de la corporation démontrait aux visiteurs une large gamme de semi-produits de titane (barres, tubes, feuilles, plaques) et des produits à haute valeur ajoutée (emboutissages, pelles, bobines, anneaux, hémisphères). Les métallurgistes de l'Oural vont organiser plus de 30 réunions avec les représentants de principales entreprises de construction aéronautique et motoriste, partenaires des industries aérospatiales et de construction navale. Retourner aux actualités