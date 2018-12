La KMEZ a mis en place le nouveau mode de transport des produits finis 28.11.2018 — Actualités

RÉGION DE TCHÉLIABINSK L'Usine de cuivre par électrolyse Kychtymski (appartenant au Groupe "Compagnie de cuivre russe") a maîtrisé le chargement et le transport de produits finis vers les ports de Saint-Pétersbourg et de Novorossiysk à l'aide du train de conteneurs. Auparavant, la cargaison était expédiée par chemin de fer, par groupes de conteneurs. Le service de presse de la RCC a informé RusBusinessNews que, l'un des avantages du train de conteneur est sa grande vitesse et l'absence de la nécessité de déplacer la cargaison en supplément à la gare de triage. En conséquence, la sécurité de la production transportée augmente. Il est prévu à la KMEZ de combiner les deux modes de transport de la cargaison. Cela permettra d'organiser plus souplement et efficacement le transport des cathodes de cuivre et du fil machine.